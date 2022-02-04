Суд в Москве запустил еще одно дело против Навального

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве и неуважении к суду в отношении оппозиционера Алексея Навального. Дата рассмотрения пока не назначена, сообщает Корреспондент.

Дело о мошенничестве было открыто в конце 2020 года. Следствие подозревает политика и его команду в растрате пожертвований на сумму 356 миллионов рублей.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет о якобы нанесенном оскорблении мировой судье участка N321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, признавшей Навального виновным в клевете на ветерана.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом Новичок. В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу Ив Роше на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.