Курс валют НБУ на 4 февраля

Курс валют НБУ на 4 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 3 февраля, снизился до отметки 28.27 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 31.92 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 4 коп до 3.71 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 38.41 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 25 коп до 30.66 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 7.04 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.270100 --0.118
EUR Евро 31.919800 --0.222
RUB Рубль 0.370770 --0.004
GBP Фунт стерлингов 38.407800 --0.136
CHF Швейцарский франк 30.660100 --0.253
PLN Польский злотый 7.042500 --0.029
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