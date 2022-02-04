Курс валют НБУ на 4 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 3 февраля, снизился до отметки 28.27 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 31.92 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 4 коп до 3.71 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 38.41 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 25 коп до 30.66 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 7.04 за 1 польский злотый.