Курс валют НБУ на 4 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 3 февраля, снизился до отметки 28.27 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 31.92 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 4 коп до 3.71 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 38.41 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 25 коп до 30.66 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 7.04 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.270100
|EUR
|Евро
|31.919800
|RUB
|Рубль
|0.370770
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.407800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.660100
|PLN
|Польский злотый
|7.042500