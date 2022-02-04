Цена акций Meta-Facebook снизилась на 26,4%

На Нью-Йоркской бирже в четверг произошло резкое падение акций, больше всего обесценилась Meta - материнская компания Facebook, потерявшая 26,4%, то есть ее рыночная стоимость снизилась более чем на $230 млрд, сообщает Укринформ.

Как пишет The New York Times, в среду Meta заявила, что изменения, введенные в прошлом году компанией Apple, обойдутся ей в текущем году примерно в $10 млрд неполученного дохода от рекламы. Добавленные Apple функции конфиденциальности - это удар по рекламодателям, отслеживающим поведение потребителей в интернете для определения целевой рекламы, заявили в Meta.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг отметил, что ей трудно конкурировать с приложением для коротких видеороликов TikTok, и что Facebook впервые потерял пользователей по всему миру.

По данным исследовательской компании Birinyi Associates, падение рыночной капитализации Meta до $650 млрд стало сильнейшим однодневным удешевлением какой-либо американской компании (для сравнения: Apple и Microsoft в 2020 году потеряли $180 млрд).

Другие компании социальных сетей тоже потеряли в цене, в частности, Twitter - 5,5%.

Также в четверг подешевели акции Apple, Microsoft и Google.

Акции Amazon упали на 7,8%. Гигант онлайн-коммерции заявил в четверг, что его прибыль в четвертом квартале 2021 года снизилась до $3,5 млрд, тогда как в четвертом квартале 2020-го компания заработала $6,9 млрд.