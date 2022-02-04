Украинским медикам уже насчитали повышенные зарплаты

Начисление медицинским работникам повышенных зарплат за январь уже произошло. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Достойная заработная плата медикам - уже реальность. Начисление новых рыночных заработных медицинским работникам во всех учреждениях здравоохранения за январь уже произошло. Часть медицинских работников уже получила и выплаты по этим начислениям. В частности, заработную плату на указанном уровне получили медицинские работники заведений здравоохранения, которое финансируется по сметному принципу из государственного бюджета" , - рассказал Ляшко.

Он отметил, что почти два миллиарда гривен Национальная служба здоровья уже перечислила за январь заведениям, которые оказывают первичную медицинскую помощь и начали начислять аванс на февраль. По словам министра, работники этих заведений уже получили или в ближайшие дни получат обещанные минимум 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для медицинских сестер.

"И это только базовый уровень заработной платы, ниже которого медики не должны получать. Однако мы не запрещаем руководителям заведений здравоохранения платить врачам и медсестрам больше. Ведь больницы являются самостоятельными предприятиями, которые распоряжаются средствами по собственному усмотрению. Поэтому именно от руководителя больницы зависит, какой процент бюджета будет направлен в фонд заработной платы" , - сказал глава Минздрава.

Также Ляшко отметил, что сегодня миллиард гривен НСЗУ перечислит за январь заведениям экстренной медицинской помощи, и еще более 946 млн грн за февраль будет передано в Госказначейство в ближайшие дни.

"Что касается учреждений здравоохранения, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в рамках программы медицинских гарантий, то сейчас с ними НСЗУ уже сформированы все договорные обязательства. Юридическое оформление договоров будет завершено до конца этой недели, и с понедельника начнутся выплаты средств. Все услуги, предоставленные в январе по Программе медицинских гарантий, будут оплачены НСЗУ в полном объеме" , - заверил министр.

Он добавил, что по отдельному механизму будут дофинансированы учреждения, в которых по разным причинам фонд заработной платы не был закрыт финансированием по основным пакетам. Такие учреждения вместе с выплатами за январь получат авансовые платежи за февраль, а затем будут иметь отдельный пакет в программе медицинских гарантий с четкими индикаторами.