Украинским медикам уже насчитали повышенные зарплаты

Украинским медикам уже насчитали повышенные зарплаты

Начисление медицинским работникам повышенных зарплат за январь уже произошло. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Достойная заработная плата медикам - уже реальность. Начисление новых рыночных заработных медицинским работникам во всех учреждениях здравоохранения за январь уже произошло. Часть медицинских работников уже получила и выплаты по этим начислениям. В частности, заработную плату на указанном уровне получили медицинские работники заведений здравоохранения, которое финансируется по сметному принципу из государственного бюджета", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что почти два миллиарда гривен Национальная служба здоровья уже перечислила за январь заведениям, которые оказывают первичную медицинскую помощь и начали начислять аванс на февраль. По словам министра, работники этих заведений уже получили или в ближайшие дни получат обещанные минимум 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для медицинских сестер.

"И это только базовый уровень заработной платы, ниже которого медики не должны получать. Однако мы не запрещаем руководителям заведений здравоохранения платить врачам и медсестрам больше. Ведь больницы являются самостоятельными предприятиями, которые распоряжаются средствами по собственному усмотрению. Поэтому именно от руководителя больницы зависит, какой процент бюджета будет направлен в фонд заработной платы", - сказал глава Минздрава.

Также Ляшко отметил, что сегодня миллиард гривен НСЗУ перечислит за январь заведениям экстренной медицинской помощи, и еще более 946 млн грн за февраль будет передано в Госказначейство в ближайшие дни.

"Что касается учреждений здравоохранения, которые оказывают специализированную медицинскую помощь в рамках программы медицинских гарантий, то сейчас с ними НСЗУ уже сформированы все договорные обязательства. Юридическое оформление договоров будет завершено до конца этой недели, и с понедельника начнутся выплаты средств. Все услуги, предоставленные в январе по Программе медицинских гарантий, будут оплачены НСЗУ в полном объеме", - заверил министр.

Он добавил, что по отдельному механизму будут дофинансированы учреждения, в которых по разным причинам фонд заработной платы не был закрыт финансированием по основным пакетам. Такие учреждения вместе с выплатами за январь получат авансовые платежи за февраль, а затем будут иметь отдельный пакет в программе медицинских гарантий с четкими индикаторами.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics