МИД Израиля вызвал посла Украины из-за обвинений в "пророссийской риторике"

Министерство иностранных дел Израиля вызывает посла Украины Евгения Корнийчука для объявления выговора из-за обвинений Яира Лапида в "пророссийской риторике", сообщает Обозреватель.

Ранее глава израильского МИД заявил﻿, что "не предвидит в ближайшее время насильственного конфликта" между Украиной и РФ.

Сообщается, что израильские официальные лица говорили с российскими чиновниками о необходимости деэскалации. Также Лапид планирует поговорить об этом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ближайшие дни.

Посол Украины в Израиле не согласился с Лапидом, который употребил для описания ситуации термин "конфликт" вместо "война".

"Жаль, что господин Лапид не заметил войны в центре Европы, которая длится уже восемь лет. К сожалению, министр повторяет риторику российской пропаганды и игнорирует тревожные мессенджи своих сильнейших союзников – США, Великобритании и ЕС относительно высокой возможности полномасштабного военного вторжения России в Украину" , – говорится в заявлении посла Украины.

В итоге после этих слов Корнийчука вызвали для объявления выговора. Иерусалим пока не назначил дату встречи украинского посла с заместителем главы МИД.