Десерты в форме сердца на 14 февраля
Форма сердца рулетикам придается руками, для печенья будет удобней использовать формочки. К малиновой начинке нужно добавить крахмал и немного апельсиновой цедры, сообщает Сегодня.
День святого Валентина – это прежде всего сладости. Их будут дарить друг другу влюбленные и близкие друзья. Десерты в форме сердца, повод обязывает, могут быть простыми, но очень вкусными.
Рулетики с малиной можно считать практически диетическими, а печенье удовлетворит любителей шоколада.
Шоколадное печенье в форме сердца
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 60 г какао-порошка;
- 1/2 ч. л. соли;
- 100 г сахара плюс 2 ст. л.;
- 200 г сливочного масла комнатной температуры;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- темный или молочный шоколад и драже для украшения.
Как приготовить:
- Муку, какао и соль просейте вместе. Отложите.
- Миксером взбейте масло и сахар до легкой и воздушной массы, около 3 минут. Смешайте с ванильным экстрактом. Частями добавьте мучную смесь и перемешайте до однородности.
- Между двумя листами пергамента раскатайте тесто толщиной 2 см, охладите в течение 30 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом, вырежьте печенье с помощью формочки. Разложите печенье на подготовленном противне.
- Выпекайте 15 минут, дайте остыть на решетке.
- Когда печенье остынет, окуните в растопленный шоколад. Украсьте по вкусу.
Рулетики с малиной в форме сердца
Ингредиенты для теста:
- 200 мл теплого молока;
- 1/3 стакана теплой воды;
- 1 упаковка разрыхлителя;
- 3 ст. л. сахара;
- 400-450 г муки;
- 1 ч. л. соли.
Для начинки:
- 300 г замороженной малины;
- 50 г сахара;
- по 1 ч. л. кукурузного крахмала и цедры апельсина.
Для глазури:
- шоколадно-ореховая глазурь.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Для теста соедините все ингредиенты и перемешайте миксером до однородности. Переложите тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность, накройте и дайте постоять 10 минут.
- Для начинки смешайте малину с сахаром, кукурузным крахмалом и цедрой апельсина.
- После того, как тесто отдохнуло, раскатайте в прямоугольник толщиной 2-3 см. Смажьте малиновой смесью. Начав с длинной стороны, плотно сверните тесто, остановившись в центре. Сверните другую сторону в рулет, остановившись, когда две стороны сойдутся посередине. Аккуратно прижмите друг к другу.
- Острым ножом разрежьте тесто на 10 равных частей. Сформируйте из кусочков сердечки, зажав нижнюю часть рулета между двумя пальцами.
- Поместите на смазанный маслом пергамент и перенесите на противень.
- Выпекайте около 25 минут. Дайте остыть на решетке не менее 5 минут.
- Украсьте шоколадной пастой перед подачей.