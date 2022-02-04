Украинский лоукостер откроет новый маршрут в Азербайджан

Лоукостер Bees Airline в летнем сезоне 2022 года планирует запустить рейсы из Киева в Гянджу — третий по величине город Азербайджана, сообщает Avianews.

Об этом рассказал коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора.

"Лоукостер получил в Госавиаслужбе Украины право на регулярные полеты из Киева в Гянджу с частотой до двух раз в неделю. Для этого регулятор аннулировал аналогичное право у "МАУ", поскольку авиакомпания не использовала его больше года" , — отмечает издание.

Киев-Гянджа станет вторым рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

Трафик между Украиной и Азербайджаном стал расти с 13 января. В этот день власти Азербайджана разрешили въезд туристам из Украины, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Дополнительно перед вылетом необходимо сдать ПЦР-тест.