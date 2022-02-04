Кулеба заявил об усталости Украины от иностранных партнеров
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "устала от иностранных партнеров". Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Depo.ua.
Министр напомнил, что ранее заявления мировых лидеров, что вторжение России в Украину "неизбежно", вводило украинцев в панику.
"Я постоянно слышал только одно – об усталости иностранных партнеров от Украины. Наконец-то кто-то начал говорить об усталости Украины от иностранных партнеров", – заявил Кулеба.
Глава зарубежного ведомства отмечает, что совместно с иностранными партнерами он пришел к выводу, что каждое слово в публичной коммуникации является очень важным.
"Развернулись целые филологические баталии относительно английского слова imminent ("неизбежный", – ред.), которое постоянно использовали США о том, что атака на Украину "неотвратима". Я уже прочитал два отдельных материала о том, как это слово правильно нужно переводить", – отметил министр.
По его словам, впервые разговор по этому поводу начался с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.
"Мы показали конкретные последствия для украинской экономики от каждого заявления. Одно заявление – гривна просела. Второе заявление – народ пошел в банки снимать сбережения. И после этого началась эволюция партнеров. И завершилась она заявлением пресс-секретаря Белого дома, которая сказала, что это слово (imminent (неотвратимый),— ред.) больше не будет использоваться", – объяснил Кулеба.