Кулеба заявил об усталости Украины от иностранных партнеров

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "устала от иностранных партнеров". Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Depo.ua.

Министр напомнил, что ранее заявления мировых лидеров, что вторжение России в Украину "неизбежно", вводило украинцев в панику.

"Я постоянно слышал только одно – об усталости иностранных партнеров от Украины. Наконец-то кто-то начал говорить об усталости Украины от иностранных партнеров" , – заявил Кулеба.

Глава зарубежного ведомства отмечает, что совместно с иностранными партнерами он пришел к выводу, что каждое слово в публичной коммуникации является очень важным.

"Развернулись целые филологические баталии относительно английского слова imminent ("неизбежный", – ред.), которое постоянно использовали США о том, что атака на Украину "неотвратима". Я уже прочитал два отдельных материала о том, как это слово правильно нужно переводить" , – отметил министр.

По его словам, впервые разговор по этому поводу начался с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Киев.