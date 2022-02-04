Первые украинцы выступили на Олимпиаде-2022

Первые украинцы выступили на Олимпиаде-2022
Фото: Pixabay

Александра Назарова и Максим Никитин заняли предпоследнее место в квалификации командного турнира фигуристов, сообщает Сегодня.

Первыми украинцами, выступившими на Олимпиаде-2022 в Пекине, еще до официального открытия Игр стали фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин.

В квалификации командных соревнований фигуристов в танцах на льду они заняли девятое место из десяти пар в ритм-танце, опередив представителей Германии.

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Добавим, что квалификация также проходит в спортивных парах и одиночном женском и мужском катании. По ее итогам, пять лучших стран из десяти продолжат борьбу за медали командного турнира фиугристов.

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