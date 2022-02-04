YouTube заблокировал каналы "Перший незалежний" и UkrLive

YouTube в ночь на 4 февраля заблокировал аккаунты телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZiK. Они создали новые каналы на видеохостинге, сообщает Страна UA.

Коллективы каналов считают, что блокировка аккаунтов - это акт цензуры со стороны американской компании.

"В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и Перший Незалежний" , - говорится в заявлении работников каналов.

"Перший незалежний" и Ukrlive не намерены останавливать работу, они сменили площадки в YouTube.

"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, которые хотят жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. [...] Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создаётся монополия на информацию, путём зачистки и запугивания всех оппозиционных средств массовой информации, вынуждая тем самым большинство населения смотреть ангажированные и пропагандистские СМИ. Но мы продолжим свою работу" , - сказано в заявлении.

Владельцем телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive является народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.