Анальгин с димедролом и сиропы от кашля: о вреде для здоровья детей

Большая часть украинцев ежедневно сталкивается с проблемой назначения детям абсолютно ненужных препаратов. Мало того, что они не лечат, так еще и могут сильно навредить, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

О них рассказала сертифицированный диетолог-нутрициолог Татьяна Колчанова.

Анальгин с димедролом

Самые "вопиющие" и частые назначения серди врачей "старой школы" - анальгин с димедролом, сироп от кашля.

"В целом есть препараты, которые не нанесут ни вреда, ни пользы. Но есть препараты, использование которых может нанести большой вред организму. Например, свечи анальдим - анальгин с димедролом (любимый коктейль для снижения температуры скорой помощи)" , - сообщила эксперт.

Татьяна отмечает, что во всем цивилизованном мире такой "коктейль" запрещен в педиатрии, а у нас до сих пор используется.

"Или сиропы от кашля. Они запрещены до 4-6 лет (в разных странах разные ограничения). А у нас назначаются чуть ли не с рождения" , - рассказала Колчанова.

Очень часто у младенцев "кашель от соплей, стекающих по стенке горла, раздражая его", а врач назначает выше упомянутые сиропы.

"Ребенок их пьет, мокрота в легких увеличивается, ребенок не может ее откашлять, потому что элементарно не хватает силы, в результате, в лучшем случае, появляется обструкция, а в худшем случае - присоединяется пневмония..."- пояснила Татьяна.

Антибиотики "для профилактики"

К сожалению, практика выписки антибиотиков ребенку без необходимости - очень распространена в Украине.

"Больше всего меня возмущает это неконтролируемое и не обоснованное назначение антибиотиков для лечения вирусов, или для профилактики, или на третий день температуры (особенно в период COVID часто при нормальном состоянии, врачи назначают сразу 2-3 антибиотики одновременно, при том - из группы резерва)" , - поведала эксперт.

Вред небулайзеров

Еще один из вариантов лечения, что может принести вред - наличие небулайзера (ингалятора) в семье и "желание залить туда все на свете".