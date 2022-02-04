"Красная" зона карантина: какие области под угрозой локдауна
В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Большинство областей в "оранжевой" зоне. Об этом, ссылаясь на сайт Минздрава, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
В "красной" зоне карантина - Ивано-Франковская и Ровенская области. В "желтой" - Полтавская и Кировоградская.
Под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.