"Красная" зона карантина: какие области под угрозой локдауна

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Большинство областей в "оранжевой" зоне.﻿ Об этом, ссылаясь на сайт Минздрава, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

В "красной" зоне карантина - Ивано-Франковская и Ровенская области. В "желтой" - Полтавская и Кировоградская.

Под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.