В ЕС объяснили, от чего зависит запуск "СП-2"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на ее заявление в интервью французскому изданию Les Echos, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

﻿По ее словам, в случае вторжения Евросоюз подготовил мощный пакет санкций, включающий и российский газопровод.