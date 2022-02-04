В ЕС объяснили, от чего зависит запуск "СП-2"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. Об этом, со ссылкой на ее заявление в интервью французскому изданию Les Echos, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
По ее словам, в случае вторжения Евросоюз подготовил мощный пакет санкций, включающий и российский газопровод.
"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России, которая оказывает военное давление на Украину и использует газ как рычаг влияния на нас (ЕС - ред.). Поэтому "Северный поток - 2" нельзя исключать из списка санкций, это совершенно ясно", - подчеркнула глава ЕК.