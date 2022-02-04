Макрон планирует посетить Украину и РФ на следующей неделе

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает посетить на следующей неделе Украину и Российскую Федерацию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля - Украину" , - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе президент Франции заявил, что не исключает своего визита в Москву в ближайшее время.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса" , - сказал французский лидер. ﻿