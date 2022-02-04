В МВД знали о существовании видео с Трухиным – Аваков

Видеозапись с нагрудной камеры полицейского касательно дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Трухина, которую 1 февраля опубликовали журналисты, в Министерстве внутренних дел видели и знали о ее существовании задолго до момента публикации, сообщает Слово и дело.

Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24».

"Я не буду говорить, кто дал указание (не давать ход расследованию, - ред.), потому что я этого не знаю. Но я вам скажу, что ответ от МВД или от Нацполиции, не знаю от кого, в сторону ДБР датирован 28 сентября, а авария случилась 23 августа, то есть спустя месяц и 5 дней. И в этом ответе было написано: к сожалению, дорогие друзья, очень жаль, но видео не сохранилось, потому что истек месячный срок, и оно затерлось.

Было ли это видео у руководства министерства? Убежден, что да. Знало ли об этом руководство министерства? Убежден, что да" , - сказал экс-министр.

Аваков также объяснил, куда девается видео с боди-камеры патрульного после того, как сотрудник полиции завершает смену. В конце рабочего дня камера сдается дежурному. Ее вставляют в специальный компьютер, где хранятся все видеозаписи. Патрульные не имеют доступа к видео - они только сдают камеры. Далее в течение 30 дней видео находится на мониторинге - на тот случай, если оно понадобится следствию.

Министр добавил, что в данном случае перед удалением видео с него сняли копию, которая и попала затем в руки журналистов, после чего была выложена ими на всеобщее обозрение.