В школах Киева начали учить, как действовать во время ЧС

В киевских школах начали учения для учителей и родителей, чтобы отработать действия в чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской администрации.

"Разрабатываются инструкции для разных типов заведений и учреждений, как поступать, учитывая специфику. Речь идет о медицинских учреждениях, школах и детских садах, учреждениях социальной защиты и т.д. На каждом из этих объектов должны быть ответственные лица, которые обеспечат выполнение инструкций, обеспечат правильные оповещения и эвакуацию людей" , - сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам чиновника, тематические учения с педагогическими коллективами и родителями проходят в школах уже 1,5 недели. Их проводит специальный учебно-методический центр, созданный Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и КГГА.

В Киеве усовершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население, добавил Пантелеев.