Требуют отставки Шкарлета: под Кабмином протестуют студенты

Под зданием Кабинета министров проходит пикет, организованный студенческим самоуправлением Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА), с требованиями отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета, сообщает Интерфакс-Украина.

По состоянию на 9:00 у здания Кабинета министров проходит акция: "Министр временный, Могилянка - вечная!" , которая организована студентами и выпускниками университета "Киево-Могилянская академия", в связи со сложившейся ситуацией вокруг выборов президента вуза. В митинге также принимают участие студенты других университетов.

В частности, у Дома правительства уже собралось около 500 человек, люди продолжают прибывать. В руках они держат плакаты с надписями: "#SaveMohylyanka", "Зачем мне система, которая работает против меня", "КМАрафон по отставке Шкарлета", "МОН, вспомни закон", "Образованием не торгуют", "Отмени министра, а не выборы", "Свободу выбору".

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Среди присутствующих на акции: глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит, народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.

Основными требованиями протестующих являются отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета; подписание контракта с избранным президентом вуза Сергеем Квитом; автономия украинских университетов.

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Как сообщалось, 2 февраля Минобразования объявил повторный конкурс на занятие должности президента Киево-Могилянской академии, выборы должны состояться 27 апреля.

Отмечается, что такое решение принято из-за того, что по результатам заседания экспертно-кадровой комиссии министерства установлены нарушения законодательства и Устава университета в процессе проведения выборов Киево-Могилянской академии.

3 февраля по результатам совещания заинтересованных сторон с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем было принято решение, что Минобразования отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НаУКМА, а также будет создана рабочая группа для разрешения ситуации в коллективе вуза и недопущения длительных судебных процессов.

После чего, Минобразования отменило приказ о назначении выборов, а министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что процесс и результаты волеизъявления сообщества НаУКМА во время последнего тура выборов президента заведения будут в дальнейшем проработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.