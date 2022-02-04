AMD анонсировала выпуск процессоров и видеокарт 7000-й серии

После серии инсайдерских отчётов, указывающих на планы AMD представить процессоры Ryzen 7000 и видеокарты Radeon RX 7000, выпуск новинок подтвердила лично глава компании Лиза Су. ﻿Соответствующее заявление она сделала в ходе конференции, посвящённой подведению финансовых итогов 2021 года, сообщает 4PDA.

По словам генерального директора AMD, спрос на фирменные комплектующие в прошедшем году был очень высоким. В связи с этим компания рассчитывает, что 2022-й позволит бренду увеличить свою долю на рынке ПК-железа. Достигнуть этого вендор планирует с помощью новых процессоров на архитектуре Zen 4 и графических чипов семейства RDNA 3. Кроме того, AMD намерена увеличить объёмы производства для удовлетворения потребительского спроса.

Презентация процессоров и видеокарт 7000-й серии состоится не позднее конца 2022 года. Особенностью линейки Ryzen 7000, помимо перехода на сокет AM5, станет поддержка интерфейса PCIe 5 и оперативной памяти стандарта DDR5. Линейку видеокарт Radeon RX 7000 также ждёт ряд улучшений, включая использование графического процессора Navi 31 с 15 360 потоковыми процессорами и «двухголовой» конструкцией.

Точные сроки анонса и подробные характеристики будущих новинок компания не раскрывает.