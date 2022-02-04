Мадридский "Реал" неожиданно вылетел из Кубка Испании

На стадии 1/4 финала Кубка Испании произошла сенсация: "Атлетик" Бильбао победил "Реал" и выбил столичную команду из розыгрыша турнира, сообщает УНИАН.

Победный гол баски забили на 89-й минуте. Алекс Беренгер появился на замену и в конце матча поразил ворота Тибо Куртуа.

Отметим, что Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных. Украинский вратарь дважды в этом сезоне появлялся на поле в составе "сливочных" и оба раза это были матчи Кубка Испании против "Эльче" и "Алькояно").

"Атлетик" Бильбао - "Реал" Мадрид - 1:0

Гол: Беренгер, 89

"Атлетик": Агирресабала, Иньиго Мартинес, Альварес, Берчиче, Де Маркос, Весга, Икер Муниаин (Баленсиага, 90+2), Дани Гарсия, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс (Беренгер, 46)

"Реал": Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 76), Модрич, Каземиро, Асенсио, Васкес, Винисиус Жуниор (Иско, 60), Родриго

Видео обзор поединка

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