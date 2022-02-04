В Полтавской области 10 человек пострадали в ДТП

В Полтавской области 10 человек с разными травмами госпитализированы в результате опрокидывания рейсового микроавтобуса на дороге в Лубенском районе, сообщает Корреспондент.

"3 февраля около 19:40 вблизи села Вишневое Лубенского района произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом Киев-Ромны с последующим опрокидыванием на сторону микроавтобуса, в результате чего пострадали 10 человек, которые с разными степенями тяжести госпитализированы в больницу" , – говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

От ГСЧС для деблокации пострадавших привлекалось пять человек и одна единица техники.