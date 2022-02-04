Дуров раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров в очередной раз раскритиковал деятельность технической команды конкурентного сервиса WhatsApp, сообщает 3Dnews.

Он чрезвычайно критически прокомментировал материал Forbes, в котором сообщалось о разработке стартапом Boldend инструментов для взлома принадлежащего Meta мессенджера.

Начавшая работу в 2017 году Boldend разрабатывала решения, призванные помочь в кибервойне, причём главным заказчиком компании в Forbes назвали структуры американского правительства. Примечательно, что в создании стартапа, по данным издания, участвовал активно инвестировавший в Facebook и входящий в совет директоров Meta Питер Тиль (Peter Thiel). Подконтрольная ему структура инвестировала в Boldend порядка $10 млн. Правда, в Forbes утверждают, что уязвимость, позволившую Boldend взломать WhatsApp, устранили ещё в январе прошлого года.

На новость Дуров отреагировал отдельным постом, заявив, что сообщения в WhatsApp «открыты для потенциальных атакующих годами», и с момента создания мессенджера в нём всегда существовали проблемы с безопасностью. Дуров подчеркнул, что писал об этом ещё два года назад, и с тех пор ничего не изменилось.

«Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp настолько некомпетентна. Telegram, как намного более современный IM-клиент, никогда не имел столь серьёзных проблем с безопасностью», — заключил Дуров .

В конце прошлого года Дуров обвинил мессенджеры, включая WhatsApp, в специальном создании «бэкдоров» для американских властей, позволяющих получать доступ даже к защищённым сквозным шифрованием сообщениям.