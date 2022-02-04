В канализации Нью-Йорка найдены новые варианты коронавируса

По меньшей мере четыре ранее неизвестных варианта SARS-CoV-2 обнаружили в сточных водах Нью-Йорка ученые под руководством специалистов Миссурийского университета. Подробности они изложили в статье в журнале Nature Communications, сообщает Газета.ru.

Сбор проб сточных вод Нью-Йорка велся с лета 2020 года. В пробах за 2021 год исследователи обнаружили варианты вируса с мутациями, нехарактерными ни для одних из известных вариантов. Все мутации касались одной и той же области генома вируса.

«Мы до сих пор не знаем, откуда взялся вариант«омикрон», но он должен был откуда-то появиться , — отмечают исследователи. — Новые варианты появляются повсюду, включая «омикрон», который в конце концов попал в общую популяцию и посеял хаос. Мы думаем, что эти необычные мутировавшие образцы могут стать основой для появления нового варианта, опасного для человека».

У людей обнаруженные варианты выявлены не были.

По мнению исследователей, в этом случае речь идет о мутациях, возникших из-за распространения вируса среди животных, вероятно, крыс, обитающих в канализационной системе Нью-Йорка.

SARS-CoV-2 попал к людям от животных, теперь же, по-видимому, произошел обратный процесс — «человеческие» варианты вируса распространились среди животных и эволюционировали в их организме.

Насколько заразны они могут оказаться для человека — пока не ясно.