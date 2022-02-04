Украина и Турция договорились о полной либерализации автоперевозок

Министр инфраструктуры Александр Кубраков высоко оценил подписанное между Украиной и Турцией Соглашение о зоне свободной торговли, сообщает УНИАН.

Он отметил, что данное соглашение среди прочих пунктов содержит "также и инфраструктурную часть, договоренности в рамках которой станут основой для углубления сотрудничества и новых инфраструктурных проектов" .

Украина и Турция договорились сотрудничать на море, в воздухе и туристической отрасли.

В настоящее время продолжается подготовка соглашения о совместной работе в сфере морского поиска и спасения в Черном море. Кроме того, предполагается и торговое сотрудничество, в частности по линии МТП "Южный", способного принимать крупнейшие суда, которые войдут в Черное море благодаря построенному каналу "Стамбул".

Запланировано и расширение географии авиаперелетов между странами – в том числе выполнение регулярных рейсов в Турцию из Ужгорода. Такие перелеты будут играть важную роль в развитии туризма, где ожидается более активное участие турецких партнеров и инвесторов – в украинских проектах по развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры.

Украина и Турция договорились также о полной либерализации автомобильных перевозок. Стороны достигли договоренности, касающейся снятия ограничений для украинских автоперевозчиков на рынке Турции. В этом контексте особое значение приобретают и общие проекты в области построения дорог.

Уже сейчас турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке, который развивается в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Они вовлечены в строительство ключевых дорожных объектов: М-30 Стрый – Изварино; Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка; М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта и т.д., напоминает министр инфраструктуры Александр Кубраков.