Елизавета II на британских монетах: пять профилей королевы

За 70 лет правления Елизаветы II на британских монетах сменилось пять ее профилей — от идеализированных, до реалистичных. Большинство отчеканенных в начале правления королевы монет до сих пор имеют хождение, сообщает РБК.

Принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II совсем молодой. Ее отец король Георг VI умер 6 февраля 1952 года, когда Елизавете было только 25 лет. С тех пор прошло 70 лет. Елизавета II стала старейшей из монархов мира, свой трон она занимает дольше, чем кто-либо еще из ныне живущих королей и королев.

Согласно давней традиции, монархи на британских монетах смотрят в сторону, противоположную той, куда смотрел их предшественник. А так как отец Елизаветы Георг VI смотрел влево, то дочь повернулась направо.

Чеканке новых монет предшествовала серьезная работа. Нужно было решить, как именно будет выглядеть на них королевский профиль. Свои работы на суд комитета советников Королевского монетного двора, возглавлял который супруг Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп, представили 17 художников.

В итоге Филипп выбрал эскиз Мэри Гиллик, предложившей изобразить молодую Елизавету в лавровом венке с лентами вместо короны. Получив одобрение, Гиллик смогла попасть в Букингемский дворец, где перед ней около часа позировала сама королева.

На сайте монетного двора отмечается, что Елизавета попросила художницу постараться, чтобы в лавровом венке она не слишком походила на Юлия Цезаря. Что ж, Гиллик явно справилась: с такими соблазнительными плечами римского диктатора на монетах точно не изображали.