Лунный календарь на неделю 7-13 февраля 2022 года

Согласно лунному календарю, в середине февраля самым сложным и провокационным днем будет вторник, сообщает Сегодня.

Подробный лунный календарь на середину февраля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 7-13 февраля 2022 года.

7 февраля, понедельник – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

8 февраля, вторник – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть в 15:51. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

9 февраля, среда – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

10 февраля, четверг – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

11 февраля, пятница – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

12 февраля, суббота – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

13 февраля, воскресенье – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.