В бюджет поступило 130 млрд военного сбора

В бюджет поступило 130 млрд военного сбора
Фото: Рixabaу

За 2021 год в государственный бюджет Украины поступило 28,6 миллиарда гривен военного сбора, за 2014-2021 годы – 131,9 миллиарда, сообщает StateWatch.

Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы Украины. При этом поступления военного сбора зачисляются не на нужды вооруженных сил напрямую, а в общий государственный бюджет.

"Поступления военного сбо﻿﻿ра в соответствии с частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям, установленным законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", – подтверждают в Казначействе.

За прошедшие годы поступления по военному сбору составляли следующие суммы:

2014 год (с августа) – 2,5 млрд грн,

2015 год – 9,2 млрд грн,

2016 год – 11,5 млрд грн,

2017 год – 15,1 млрд грн,

2018 год – 18,7 млрд грн,

2019 год – 22,4 млрд грн,

2020 год – 23,9 млрд грн.

"В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 млрд грн без четко определенных приоритетов на нужды обороны", – посчитали в StateWatch.

28 января депутаты Верховной Рады предложили создать отдельный фонд по поступлениям военного сбора для того, чтобы все средства были направлены на оборонную сферу, однако парламент не принял такое решение.

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