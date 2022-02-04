У электропикапа Tesla Cybertruck появится новый конкурент

Серийная версия конкурента Tesla Cybertruck появится в 2024 году, сообщает Автоцентр.

Электромобильная гонка начнется для Ram с выхода электрического пикапа под названием Revolution. Заявку на это имя марка подала в американское ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) в конце прошлого месяца.

О том, что производитель готовит пикап с электрической силовой установкой впервые стало известно летом прошлого года. Автомобиль называли Ram 1500 BEV. Тогда же летом 2021 года показали и первые тизеры электропикапа. Судя по ним, несмотря на «дебютное» имя, Revolution не будет просто «зеленой» версией Ram 1500. Электрический «первенец» марки получит совершенно новый дизайн, который должен отображать его «революционное» имя.

Информации о технической стороне новинки минимум. По некоторым данным, основой пикапа станет платформа Stellantis — STLA Frame. RAM Revolution укомплектуют батареей емкостью 159 кВтч. На одном полном заряде аккумулятора пикап сможет преодолеть 800 км пути.

Ожидается, что серийную версию электрического первенца марка представит в 2024 году. На рынке электропикап составит конкуренцию Tesla Cybertruck, Rivian R1T и Ford F-150 Lightning.