Кулеба: Россия проиграла, стратегия запугивания не работает

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал украинско-российские отношения и заявил, что стратегия запугивания не работает. По его словам, РФ проиграла этот раунд, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге.

По словам Кулебы, Польша и Чехия предоставили Украине новейшее вооружение, Британия - выделила дополнительные 88 млн фунтов стерлингов экономической помощи, Нидерланды - готовы открыть новые возможности в торговле и инвестициях, страны Бухарестской девятки готовят решения по поддержке Украины по вопросу военной помощи.