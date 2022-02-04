Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые за 8 лет

Во время торгов в пятницу, 4 февраля, цена нефти эталонной марки Brent подскочила до 92 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает Лента.Ру.

Стоимость апрельского фьючерса выросла на 1 процент — до 92,09 доллара. Это произошло впервые с октября 2014 года.

Одновременно цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1 процент, до 91,2 доллара за баррель. Росту спроса на сырье способствовала геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Автор книг по нефтяной и газовой промышленности и лауреат Пулитцеровской премии Дэниел Ергин предсказал нефти рост до 100 долларов за баррель в случае эскалации конфликта между США и Россией из-за Украины.