В ОП подтвердили визит Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину 8 февраля. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Укринформ.

"Да, Макрон планирует визит в Украину" , - отметил Никифоров.

Он также подтвердил, что визит должен состояться 8 февраля.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 7 февраля и президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.

В четверг, 3 февраля, Макрон провел телефонные разговоры с Путиным, а затем с Зеленским, в ходе которых говорилось о снижении напряженности вокруг Украины.