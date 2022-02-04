Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE) – о факте блокады одним из государств Альянса накануне заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Европейская правда.

Источник издания подтвердил, что правом вето воспользовалась именно Венгрия.

Накануне в эфире ток-шоу "Право на власть" Данилов рассказал, что одна из европейских стран отказала Украине в участии в работе Центра.

Участвовавший в процессе собеседник издания подтвердил, что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года. Однако через некоторое время Венгрия заявила о блокировании нашего вступления.

Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, и нельзя исключить, что, учитывая нынешние российские кибератаки на Украину, другие члены Альянса убедят Будапешт пересмотреть свою позицию.

Но поскольку заседания Совета центра, принимающего решения о расширении состава участников, проводят только два раза в год, присоединение Украины к этой структуре даже при положительном развитии событий может произойти только со второго полугодия 2022 года.

Венгрия пока публично не обнародовала свою позицию на этот счет.

Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Центра, базирующегося в Таллинне, в августе прошлого года.

Центр оказывает большое влияние на действия Североатлантического альянса в сфере киберзащиты. Его основали семь стран, а сегодня он насчитывает 20 участников – 17 членов НАТО и три страны-партнера.

Уникальность центра в том, что там вместе работают военные, гражданские, представители правительства. Работа центра сфокусирована на трех основных направлениях: исследование, тренировка и обучение.

В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт недоволен ситуацией с правами этнических венгров в Украине и потому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.