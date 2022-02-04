СБУ заявила о задержании в Харькове серийного лжеминера

Служба безопасности Украины заявила о задержании 39-летнего жителя Харькова, отправлявшего анонимные электронные письма с заведомо ложными сообщениями о минировании государственных учреждений, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявили в спецслужбе, подозреваемый только в течение декабря 2021 разослал не менее 14 таких сообщений.

"В частности, он минировал Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города… Мотивами преступных действий харьковчанина была личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом" , - говорится в сообщении.

По данным СБУ, лжеминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для сокрытия своего местонахождение. Оперативники СБУ задержали подозреваемого по месту жительства после очередного сообщения о минировании.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч.1 и ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Проверяется возможная причастность подозреваемого к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.