Ученые опровергли одну из теорий Дарвина

Речь идет о случайности мутаций, как доказывал эволюционист. Однако новое исследование нашло противоречия в его утверждении, сообщает Корреспондент.

Исследователи из Хайфского университета в Израиле утверждают, что теория Дарвина является ошибочной в рамках утверждения о случайности мутаций.

Ученые обнаружили доказательства того, что образование мутации человеческого гемоглобина S (HbS) не является случайным. Также отмечается, что люди с этой мутацией имеют дополнительный уровень защиты от малярии, так как у жителей Африки она гораздо выше, чем у жителей Европы.

"Мы предполагаем, что на эволюцию влияют два источника информации: внешняя информация, которая представляет собой естественный отбор, и внутренняя информация, которая накапливается в геноме на протяжении поколений и влияет на возникновение мутаций" , - рассказал ведущий автор исследования профессор Ади Ливнат.

Согласно результатам исследования, мутация HbS возникает преимущественно в гене и в популяции, где она имеет адаптивное значение.

Данный ген расположен в хромосомах ядра клетки, и почти каждая клетка в организме человека имеет одинаковую ДНК. S (HbS) состоит из четырех химических оснований: аденина (А), гуанина (Г), цитозина (Ц) и тимина (Т). При этом ДНК человека состоит из трех миллиардов оснований, и более 99 процентов из них одинаковы у всех людей, а порядок их оснований определяет, какая информация доступна для поддержания организма (аналогично тому, как буквы алфавита образуют предложения).

Основания ДНК соединяются друг с другом, а также прикрепляются к молекуле сахара и молекуле фосфата, образуя нуклеотиды, которые расположены в виде двух длинных нитей, образующих спираль, называемую двойной спиралью. Она выглядит как лестница, в которой пары оснований образуют ступени, а молекулы сахара и фосфата образуют вертикальные боковые части.

Однако недавно внутри живых клеток человека впервые была обнаружена новая форма ДНК, названная i-мотивом, больше похожа на закрученный "узел" ДНК. Эксперты предполагают, что ее функция предназначена для "чтения" последовательностей ДНК и преобразования их в полезные вещества.

Согласно традиционным теориям, несчастные случаи, которые приводят к увеличению размера мозга, скорее всего, передаются по наследству, а несчастные случаи, которые приводят к более ранней смерти, - нет.

Чтобы отличить случайную мутацию от естественного отбора, а также добавить возможность неслучайных мутаций, профессор Ливнат создал новый метод, который позволил обнаруживать мутации de novo, появляющиеся у потомства "неожиданно". Также они не унаследованы ни от одного из родителей.

"Вопреки широко распространенным ожиданиям, результаты подтвердили неслучайную закономерность" , - отметили исследователи.

Кроме того, ученые утверждают, что сложная информация накапливается в геноме на протяжении поколений и влияет на мутации, и, следовательно, скорость возникновения конкретных мутаций может в долгосрочной перспективе реагировать на конкретные факторы окружающей среды.