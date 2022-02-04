Motorola выпустила бюджетный смартфон с поддержкой стилуса

Нынче немногие компании радуют современными смартфонами с поддержкой стилуса. На слуху разве что Samsung, у которой данную "фишку" переняла премиальная линейка Galaxy S, сообщает УНИАН.

Но, судя по всему, включиться в борьбу на этом поприще решили и ребята из Motorola. Так, компания представила на рынке среднебюджетный смартфон Moto G Stylus (2022), одной из фишек которого, как не сложно догадаться по названию, стало перо.

Технические характеристики Moto G Stylus Gen 3:

Габариты: 170,21×75,90×9,45 мм, 216 г;

Дисплей: 6,8", 2460×1080, IPS, 90 Гц;

Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio G88, 2 ГГц, Mali-G52;

Память: 6 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной, слот для microSD;

Камера: 50 Мп, f/1,9 (основная) + 8 Мп, f/2,2 (широкоугольная) + 2 Мп, f/2,4 (глубины) + 16 Мп, f/2,2 (фронтальная);

Батарея: 5000 мАч, зарядка 10 Вт;

ОС: Android 11;

Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, аудиоджек.

фото Motorola

Корпус смартфона выполнен из пластика с водоотталкивающим покрытием. Есть модуль NFC для бесконтактных платежей и два микрофона, сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания на боковой грани. Экран занимает 89% площади лицевой панели. Стилус хранится в отсеке в нижнем торце корпуса.

В целом, от своего предшественника новинка отличается повышенной частотой экрана, увеличенным аккумулятором и другими улучшениями. Пока Moto G Stylus (2022) продается только в США, где за нее просят около 8 300 в пересчете на грн. О поступлении продукта в других странах, в том числе в Украине, будет сообщено дополнительно.