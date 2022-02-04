В метавселенной продали недвижимости на $500 млн

В этом году продажи недвижимости в метавселенной могут составить около $1 млрд. Это вдвое больше, чем в 2021 году, сообщает Новое время.

По данным инвесторов и аналитических фирм в 2021 году продажи недвижимости в метавселенной превысили $500 млн и могут удвоиться в 2022 году, пишет CNBC.

По данным поставщика данных метавселенной MetaMetric Solutions, в январе продажи превысили $85 млн. При таких темпах, всего в этом году продажи могут достичь почти $1 млрд.

Речь идет о продажах на так называемой большой четверке платформ: Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium.

Отмечается, что недавний всплеск продаж подогрело решение Facebook переименоваться в Meta и сосредоточиться на развитии метавселенной. Так, в ноябре 2021 года продажи недвижимости выросли почти в девять раз, до $133 млн.

С тех пор рост продаж замедлился, но общий объем продаж за январь все же превышает уровень января 2021 года в 10 раз.

В BrandEssence Market Research прогнозируют, что в период с 2022 по 2028 год рынок недвижимости метавселенной будет расти в среднем на 31% в год.

Напомним, что в прошлом году Facebook заявил о планах потратить $50 млн на создание метавселенной.