Студенты рассказали о переговорах со Шмыгалем об отставке Шкарлета
Студенты после встречи с премьер-министром рассказали, что Денис Шмыгаль пообещал им начать политические консультации с Верховной Радой об отставке министра образования Сергея Шкарлета.
Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня".
По словам студентов, они озвучили премьеру свое главное требование – отставка министра образования.
"Премьер-министр заверил, что он находится на стороне студентов. [...] Мы не получили прямой позиции лично премьера по отставке Сергея Шкарлета. Однако он принял от нас устное обращение и заверил, что начинает политические консультации с Верховной Радой по увольнению Сергея Шкарлета", – заявил один из студентов, присутствующих на встрече в Кабмине.
Один из спикеров от студентов заявил, что в случае невыполнения обещаний премьера они будут собирать митинги снова.
После этого акция была окончена, студенты расходятся.