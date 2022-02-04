Студенты рассказали о переговорах со Шмыгалем об отставке Шкарлета

Студенты после встречи с премьер-министром рассказали, что Денис Шмыгаль пообещал им начать политические консультации с Верховной Радой об отставке министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает телеграм-канал "Сегодня"﻿.

По словам студентов, они озвучили премьеру свое главное требование – отставка министра образования.

"Премьер-министр заверил, что он находится на стороне студентов. [...] Мы не получили прямой позиции лично премьера по отставке Сергея Шкарлета. Однако он принял от нас устное обращение и заверил, что начинает политические консультации с Верховной Радой по увольнению Сергея Шкарлета" , – заявил один из студентов, присутствующих на встрече в Кабмине.



Один из спикеров от студентов заявил, что в случае невыполнения обещаний премьера они будут собирать митинги снова.

После этого акция была окончена, студенты расходятся.