В Windows 11 появятся экспериментальные функции

По словам руководителя отдела программы предварительной оценки Аманды Ланговски, Microsoft будет активнее добавлять в Windows 11 тестовые функции, сообщает Лента.Ру.

Ланговски уточнила, что некоторые особенности ОС, которые смогут оценить пользователи, могут никогда не появиться в финальных версиях операционной системы.

"В рамках этой эволюции инсайдеры увидят, что мы будем больше полагаться на Dev Channel как на место для инкубации новых идей, работы над долгосрочными задачами и контроля состояния отдельных функций" , — объяснила специалист.

По словам Ланговски, «компания может лучше совершенствовать опыт и предоставлять решения в Windows, которые действительно позволяют клиентам достигать большего».

Также в бета-версиях ОС будет добавлена возможность отключения тестовых функций. В этом случае пользователи не будут видеть новые экспериментальные возможности операционной системы.

Ранее стало известно, что Microsoft исправит ошибку с дисками на Windows 11 и ускорит операционную систему. Из-за проблемы могла снижаться производительность жестких дисков и SSD-накопителей на компьютерах под управлением новой ОС.