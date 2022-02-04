Предзаказы на электрические Chevrolet Silverado EV набирают рост

GM давно представила свой первый продукт в данной категории под маркой Hummer, но по-настоящему популярным суждено стать именно электрическому пикапу Chevrolet Silverado EV, на поставку которого уже собрано более 110 тысяч заявок, сообщает 3Dnews.

Приём заказов на пикап, который привлёк внимание общественности необычными компоновочными решениями и разумной стоимостью, начался в прошлом месяце, и на квартальном отчётном мероприятии глава GM Мэри Барра (Mary Barra) заявила, что за прошедшее с начала января время корпорация получила более 110 тысяч предварительных заказов на эту машину, причём в число первых заказчиков вошли и 240 корпоративных клиентов.

Грузовые электрические фургоны BrightDrop попали в отдельную статистику — их было заказано 25 000 штук. Как уже отмечалось ранее, вся первая партия люксовых кроссоверов Cadillac Lyriq была распределена по предварительным заявкам ещё в момент анонса, поэтому пока GM не принимает дополнительные заказы на поставку флагманской модели электромобиля.

Если сравнивать с представленным немного раньше пикапом Ford F-150 Lightning, то он уже собрал свыше 200 тысяч предварительных заказов. Это заставило Ford Motor пересмотреть производственную программу по этой модели на текущий год, и вместо изначальных 15 000 машин к середине года выйти на результирующий годовой объём в 150 тысяч пикапов. Если добавить к F-150 Lightning кроссоверы Mustang Mach-E и фургоны E-Transit, то количество заказанных в производство электромобилей Ford перечисленных трёх моделей превысит 275 тысяч.

Компании Ford Motor уже удалось стать вторым по величине производителем электромобилей в США после Tesla по итогам прошлого года, но нешуточные амбиции GM наверняка заставят обоих «старожилов» американского рынка соперничать самым активным образом.