Пекин переходит на электронный юань: банки отказываются работать с наличкой

Два частных китайских банка в рамках общенациональной пилотной программы запуска электронного юаня и отказа от налички объявили, что они больше не будут предоставлять услуги, связанные с банкнотами или монетами, сообщает УНИАН.

В рамках программы отказа от налички уже более 261 миллиона человек скачали приложение кошелька, пишет Scmp.com.

Переход китайских банков на полностью безналичный расчет предполагает безналичное снятие средств с депозитов и безналичное кассовое обслуживание в банкоматах.

Первым о своем решении отказаться от налички заявил региональный банк NewUp Bank of Liaoning, который расположен в северо-восточной провинции Ляонин. Банк сообщает, что он прекратит кассовое обслуживание в марте 2022 года.

Также подобное заявление сделало руководство банка Zhongguancun Bank, который обслуживает клиентов в Пекине.

С апреля Zhongguancun Bank полностью приостановит кассовое обслуживание, связанное с наличностью, включая внебиржевые депозиты и снятие средств, а также кассовое обслуживание в банкоматах.

Страны, отказывающиеся от налички:

В 2006 году Швеция стала первой европейской страной с независимой PSP (Payment Service Provide) — собственной системой эквайринга.

С 2014 года Франция принимает законы по ограничению наличных денег и уже практически исключила из оборота крупные суммы. В 2014 году правительство запретило гражданам оплачивать наличными госуслуги в любых государственных учреждениях на сумму выше €300. Зарплату свыше €1500 можно перечислять только на банковский счет — никаких купюр. В 2015 во Франции снизили порог оплаты наличными товаров: с €3000 до €1000.

В Британии переход на безнал начался в 2013 году, когда мобильные платежи получили первую популярность. В стране распространяют точки приема бесконтактных карт и мобильных платежей, особенно в популярных местах: на платных дорогах, в общественном транспорте, в точках питания, в юридических и медицинских заведениях. Наличные в основном используют для мелких покупок и походов в бар.

Отношение к наличке в Украине: