Олимпиада-2022: онлайн трансляция открытия зимних Игр в Пекине
Зимние Олимпийские игры 2022 года официально начнутся с церемонии открытия 4 февраля. Она пройдет на "Национальном стадионе" в Пекине, сообщает РБК-Украина.
Старт торжественного события запланирован на 14:00 по киевскому времени. Смотреть трансляцию церемонии можно непосредственно в этой новости.
В прямом эфире церемонию открытия покажет телеканал UA: Первый. Трансляции будет предшествовать специальная студия Игр-2022. Она стартует в 13:12.
Как будет проходить церемония открытия зимней Олимпиады
Основные детали торжеств организаторы держат в тайне. Известно, что постановкой церемонии занимался знаменитый китайский режиссер Чжан Имоу. Он подготовил шоу ориентировочно на 100 минут и привлек около 3 тысяч артистов.
Именно Имоу готовил церемонию открытия летней Олимпиады в Пекине в 2008 году. Поскольку тогда не было коронавирусных ограничений, то масштаб праздника был больше. Сокращенный вариант шоу завершат эффектные фейерверки.
Традиционное шествие команд с государственными флагами и зажжение олимпийского огня запланированы под конец церемонии. Украина на Олимпиаде-2022 будет соревноваться в 12-ти дисциплинах. Представят государство 45 спортсменов.
Ключевые цифры зимних Олимпийских игр 2022 года
- 3 900 000 000 долларов потратил Китай на подготовку к Олимпиаде
- 2900 спортсменов со всей планеты будут соревноваться в Пекине
- 95 стран примут участие в зимних Играх-2022
- 6 часов составляет разница во времени между Украиной и Китаем (UTC +8)
- 3 китайских города примут соревнования (Пекин, Яньцин, Чжянцзякоу)