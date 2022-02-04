Порошенко присутствует на съезде партии "Удар"

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в качестве гостя присутствует на XXV съезде политической партии "УДАР Виталия Кличко", который проходит в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме членов партии и сторонников политсилы, на съезде присутствуют основатели гражданской организации "Центр национальной устойчивости и развития" экс-генеральный прокурор Украины (2019-2020) Руслан Рябошапка, экс-секретарь СНБО (2019) и экс-министр финансов (2016-2018) Александр Данилюк, а также экс-генпрокурор Юрий Луценко.

На съезде партия намерена обратиться к президенту, депутатам Верховной Рады, Кабинету министров, лидерам политических партий, органам местного самоуправления с призывом созыва Национального форума единства Украины, а также выдвижения кандидата в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м одномандатном округе (Черниговская область).