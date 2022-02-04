Соглашение о ЗСТ с Турцией: что получит экономика Украины

Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, которое было подписано вчера вечером, почти наверняка, будет способствовать росту экспорта украинских товаров и потенциально даст возможность увеличить поставки газа в Украину. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время общения с журналистами, сообщает Зеркало недели.

Рост экспорта﻿

"В принципе, для 95% украинских товаров сегодня турецкий рынок абсолютно открыт, и - ноль процентов пошлины", - сказал Шмыгаль.

По его словам, для более чем 10 тысяч украинских товаров установлена нулевая пошлина, на 1300 товаров пошлина сохранилась, но значительно уменьшилась, в частности в некоторых случаях - в 30 раз. Пока на 1300 товаров пошлина сохранена в символических цифрах - до 5%, но в дальнейшем это будет предмет дискуссий.

Договоренности открывают турецкий рынок для украинского металла. Это очень важно, поскольку, как заявил Шмыгаль, ранее турецкий рынок был закрыт для металлопроизводителей из Украины.

Относительно экспорта зерна, то и раньше для этой украинской продукции была нулевая пошлина, и она сохраняется. Премьер отметил, что на зерно приходится около 30% всего экспорта в Турцию.

Кроме того, соглашение может стимулировать украинский экспорт: продуктов питания, изделий легкой промышленности, автомобильной промышленности, тяжелого машиностроения.

Глава правительства подчеркнул, что соглашение поможет достичь более 10 миллиардов торгового оборота между Украиной и Турцией в ближайшие пять лет, а рост будет происходить на 300 миллионов долларов ежегодно.

Поставки газа

Вчера министр энергетики Герман Галущенко обсудил с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом диверсификацию источников снабжения энергоресурсов. Об этом сообщило Минэнергетики.

Прежде всего, Украина заинтересована в поставках газа по Трансбалканскому коридору

"Особое внимание требует вопрос поставки газа по Трансбалканскому коридору. Украина также заинтересована усилить партнерство с Турцией в сфере добычи природного газа, в том числе на черноморском шельфе, а также использование турецкой стороной потенциала украинских подземных хранилищ газа", – заявил Галущенко.

В свою очередь турецкая сторона заинтересована в использовании украинских ПХГ, также поддерживает использование реверса газа по Трансбалканскому маршруту и планирует в перспективе развивать партнерство с Украиной в добыче углеводородов на шельфе.

Стороны также отметили значительный потенциал украинско-турецкого сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики.

Перевозки и строительство

Глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков в своем Facebook сообщил, что соглашение зафиксировало историческую договоренность о полной либерализации автомобильных перевозок.

"Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности это касается и въезда пустого транспорта. То есть, фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами", - рассказал Кубраков.

Затем на очереди будет расширение сотрудничества по комбинированным и мультимодальным перевозкам между Украиной и Турцией. То есть Украина предложит создать специальные условия для отладки транспортных цепей в формате дорога – порт – дорога.

Кроме того, планируется также усилить сотрудничество в дорожной отрасли. По словам Кубракова, турецкие компании уже привлечены к реализации ключевых проектов программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство»: строительство трасс М-30 Стрый – Изварино, Н-31 Днепр – Решетиловка, М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, возведение внеклассовых мостов в Кременчуге и в Запорожье.

Соглашение предусматривает усиление туристических связей, в частности расширение географии авиаперелетов между странами. Ожидается, что Ужгород станет пунктом выполнения регулярных рейсов в Турцию.