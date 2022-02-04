Renault, Nissan и Mitsubishi разделили ответственность между брендами

Каждое подразделение альянса будет отвечать за определенную часть общего плана, сообщает 24 Канал.

Участники одного из крупнейших автомобильных альянсов в мире представили стратегию развития до 2030 года.

Согласно концепции "Лидер – Последователь", принятой в мае 2020 года, для каждой перспективной технологии в Альянсе определяется одна ведущая команда, которая разрабатывает ее при поддержке других. Это позволяет каждому участнику иметь доступ ко всем ключевым технологиям.

Стратегия развития к 2030 году ориентирована на полностью электрический, интеллектуальный и подключенный транспорт.

Ключевые особенности программы:

• Главная цель – к 2026 году довести долю использования совместных платформ до 80%.

• Mitsubishi Motors укрепит свои позиции в Европе благодаря двум моделям на базе бестселлеров Renault.

• Альянс инвестирует 23 млрд евро в развитие электрического транспорта в течение следующих пяти лет.

• Вывод на рынок 35 новых полностью электрифицированных автомобилей к 2030 году. Альянс сможет предложить широчайший модельный ряд электромобилей, построенный на пяти общих платформах.

• Nissan представляет новый электромобиль на платформе CMF-BEV, который заменит Micra в Европе. Автомобиль будет выпускаться на производственном центре Renault ElectriCity на севере Франции.

• Альянс укрепляет общую стратегию в области аккумуляторов, в соответствии с которой к 2030 году производство во всем мире достигнет эквивалента 220 ГВт-ч.

• Nissan возглавит разработку инновационных твердотельных аккумуляторов в пользу всех участников Альянса.

• Renault возьмет на себя разработку унифицированной электрической и электронной архитектуры и выпуск первого автомобиля с полностью программируемыми параметрами до 2025 года.