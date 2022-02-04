На АЗС выросли цены на бензин и дизель

Розничные сети АЗС в Украине существенно повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 60 копеек и составила 32,62 грн/л, бензин А-95 подорожал на 65 копеек — до 33,54 грн/л, а дизельное топливо — на 59 копеек, до 32,82 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 и 35,84 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило в цене 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

На станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 33,99 грн/л, бензин А-95 — до 34,59 грн/л, дизтопливо — до 34,39 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,5-1,59 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,1-1,4 грн/л.

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Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив накануне, 3 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.