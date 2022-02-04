"УДАР" пойдет на выборы в Раду самостоятельно – Кличко

"УДАР" ("Украинский демократический альянс за реформы") самостоятельно будет участвовать в следующих парламентских выборах, заявил лидер партии и мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Интерфакс-Украина.

"УДАР" - самостоятельная партия. Подчеркиваю, что на следующих выборах мы будем принимать участие самостоятельно" , - сказал он на XXV съезде партии в пятницу в Киеве.

В то же время Кличко призвал демократические силы объединиться ради общих целей.

Кроме того, он анонсировал, что партия намерена призвать президента, депутатов Верховной Рады, Кабинет министров, лидеров политических партий, местное самоуправление созвать Национальный форум единства Украины.

В свою очередь руководитель исполкома партии Артур Палатный дал понять, что они намерены выдвигать свою кандидатуру и для участия в следующих выборах президента Украины.