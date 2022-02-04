В WhatsApp добавят новую функцию

В WhatsApp появится возможность объединять несколько групп в «мега-чаты». Это позволит отправлять одно сообщение в несколько чатов одновременно, сообщает Газета.ru.

Кроме того, пользователь сможет организовать отдельную вкладку для чатов, которыми он управляет, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к ним.

Функция будет доступна в рамках нового раздела «Сообщества», о котором стало известно осенью 2021 года.

В бета-версии приложения для Android-смартфонов уже присутствует новая вкладка – в нее включены группы, в которые входит пользователь.

Пока неизвестно, когда «Сообщества» будут доступны всем пользователям мессенджера, однако портал отмечает, что это может произойти в ближайшие месяцы.