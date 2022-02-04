Bloomberg: РФ построила "финансовую крепость" против западных санкций

За последние несколько лет России удалось построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь, сообщает РИА Новости.

"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — пишет автор статьи в Bloomberg Анна Андрианова.

Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.

Помимо этого, Москва все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, например, евро и юань.