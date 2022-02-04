Mazda вынуждена на 2 дня остановить производство в Японии

Mazda объявила об остановке производства на двух японских заводах — в Хиросиме и Хофу, сообщает Autoconsulting.

Как сообщается на японском сайте компании, предприятия будут простаивать 7 и 8 февраля. Причиной паузы стали перебои в поставках комплектующих, вызванные, в свою очередь, погодными условиями на востоке Северной Америки – из-за холода и снежных бурь перевозка деталей оказалась затруднена.

Третья фабрика Mazda в Японии, расположенная в Миёси и выпускающая двигатели, продолжит работать в обычном режиме.

Как скажется двухдневная остановка конвейеров на объемах выпуска автомобилей Mazda, пока не сообщается. Ранее на этой неделе на северо-восточный и среднеатлантический регионы США обрушился мощный шторм с мокрым снегом и ледяным дождем. Порывы ветра доходили до 26 метров в секунду, а Центральный парк в Нью-Йорке накрыло 17-сантиметровым слоем снега. Буря привела к отмене сотен авиарейсов и оставила тысячи человек без электричества.

Помимо Mazda, проблемы испытывают и другие японские автопроизводители. По данным Nikkei, домашние заводы Honda в феврале выпустят 60 тысяч машин – на 10 процентов меньше, чем планировалось. Причиной также послужил природный катаклизм: поставки комплектующих из Юго-Восточной Азии все еще не удается наладить после декабрьского наводнения в Малайзии. О сокращении производства в Японии также сообщил Nissan, который урезал февральский план на четыре процента, или 10 тысяч автомобилей.

Дефицит комплектующих усложняет жизнь производителям уже второй год подряд.