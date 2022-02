Лавров назвал "бредом" заявление США о подготовке фейка по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявление Вашингтона о том, что Москва якобы готовит фейковые видео с нападением украинских военнослужащих на Донбасс, чтобы использовать это как повод для вторжения в Украину, сообщает ТАСС.

"Не мне гадать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают. Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Бредовость такого рода измышлений, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу", — сказал он в интервью.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылками на неких неназванных представителей администрации США сообщила, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории РФ или непризнанных республик Донбасса, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Аналогичная публикация вышла и у газеты The Washington Post.