Bugatti Centodieci на неделю заперли в морозильной камере

Гиперкар проверяют на способность работать при экстремальных температурах, хотя такие автомобили вряд ли окажутся в таких погодных условиях, ведь они вообще редко выезжают из теплых гаражей, где коллекционеры сдувают с них пылинки, сообщает 24 Канал.

Bugatti Centodieci на неделю законсервировали в камере с 20-градусным морозом. Такая процедура необходима для проверки работоспособности всех систем гиперкара – свежемороженый автомобиль исправно завел свой монструозный 1600-сильный W16 и задействовал мельчайшие моторчики в электроприводах окон.

Фото: замороженный Bugatti Centodieci / Bugatti

Bugatti Centodieci дебютировал в 2019 году. Уже к моменту премьеры весь объем производства – 10 машин, стоимостью 9 миллионов долларов каждая, были распроданы. Десять покупателей до сих пор ждут свои гиперкары, поскольку Bugatti проводит финальные тесты в экстремальных условиях. Осенью Centodieci опробовали палящим солнцем Калифорнии – 800-километровой поездкой по пустыне, где температура достигала 45 градусов по Цельсию. Теперь гиперкар тестировали в климатической камере при температуре -20 градусов по Цельсию. До конца года будет проведено еще несколько подобных испытаний, после чего все десять экземпляров Centodieci передадут покупателям.

Фото: замороженный Bugatti Centodieci / Bugatti

Особое внимание инженеры Bugatti уделили электроприводу окон – выход из строя этой мелкой системы в мороз – довольно распространенное явление для массовых автомобилей, так что французский производитель стремился убедиться, что подобного не случится с автомобилем за 9 миллионов долларов.